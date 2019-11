जंगली हाथी ने जबरदस्त जुगाड़ से तोड़ी बिजली की तार, ऐसे की सड़क पार, देखें VIDEO

हाथी को बुद्धिमान जानवर माना जाता है. हाथी की होशियारी को साबित करने वाले कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं. कुछ दिनों पहले हाथी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक हाथी ने इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़कर रास्ता पार किया था. अब ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी बड़ी ही समझदारी से बिजली की फेंसिंग तोड़कर सड़क से गुजरा. ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को ट्विटर यूजर डॉक्टर पीएम धकाटे ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''गजराज, एक हाथी, जानवरों के साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है. एक अद्भुत वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हाथी पहले तारों को छूकर देखता है कि कहीं उसमें बिजली तो नहीं. फिर उसको तोड़ता हुआ निकल जाता है.''

देखें VIDEO:

Gajraj, The Elephant, is one of the most intelligent animals in the animal kingdom. An amazing video, showing how the elephant first checks for electricity flowing in the wires, breaks two barriers, keeping itself safe in the process and thereby dispersing in the forest!

VC: WA pic.twitter.com/Bk0mAudrQV