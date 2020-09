बच्चों के पूल में कूदा हाथी का बच्चा, पानी में ऐसे जमकर की मस्ती, देखें Viral Video

हाथी के बच्चे को प्लास्टिक के टब में इधर-उधर उछलते हुए देखा गया, जिसमें मैचिंग फुटवियर के साथ विस्तृत हेडगियर पहने थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा टब में जाता है और पानी के साथ मस्ती करने लगता है. उसके वजन से टब फट जाता है और सारा पानी जमीन पर फैल जाता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

मंदिर अधिकारियों के अनुसार, शिवानी का जन्म इस साल 1 जुलाई को हुआ था। बछड़ा स्वस्थ है और पानी में खेलना पसंद करता है- जैसा कि नीचे दिए गए वीडियो में दिखाया गया है:

#WATCH: Elephant calf Shivani plays with water after its naming ceremony at Sri Manjunatha Swamy Temple, Dharmasthala in Dakshina Kannada



Temple authorities say the elephant calf, born on 1st July 2020, is healthy & loves to play in water. (Source: Temple authorities) #Karnatakapic.twitter.com/WQfR4OUZxX