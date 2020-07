हाथी के तीन बच्चों के बीच खाने को लेकर हुई लड़ाई, सूंड से ऐसे छीना एक-दूसरे का खाना... देखें Viral Video

मैशा, रोहो और लारो एक स्वादिष्ट शाखा के लिए एक झगड़े के बीच पकड़े गए. ऐसा हुआ कि मैशा ने शाखा को पकड़ लिया और रोहो को दे दिया लेकिन लारो यह बात हजम नहीं कर पाया और दोनों से भिड़ गया. धीरे-धीरे लड़ाई खतरनाक हो गई. तीनों ने एक-दूसरे की सूंड पकड़ ली और शाखा को खींचने लगे.

लेकिन कुछ देर बाद ही सबकुछ ठीक हो गया. एक-दूसरे से भिड़ने के बाद मैशा, रोहो और लारो ने शाखा को बांटा और खा लिया. इसी के साथ तीनों की लड़ाई समाप्त हो गई.

देखें Video:

Maisha might have given the tasty branch to Roho but there's no way Larro was going to give up on the treat without a fight. Their tussle ends in a sweet hug (or is it stalemate?)! Catch up with all the antics from our Orphan Units: https://t.co/y84KAO4wNMpic.twitter.com/bfaPNQb1lE