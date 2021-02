जंगल में हाथी ने किया जबरदस्त डांस, ऐसे थिरकाने लगा पैर... छिपे हुए कैमरे में कैद हुआ Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि चार हाथी और एक बच्चा जंगल के अंदर घूम रहे थे. शुरुआती तीन बच्चे के साथ आगे निकले. पीछे चल रहा हाथी आया और रुककर डांस करने लगा. ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैरों को हिला रहा हो. कुछ सेकंड बाद वो भी बाकी हाथियों की तरह आगे निकल गया.

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'नाचता हुआ हाथी परिवार. जब कोई नहीं देख रहा है.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 1 फरवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 30 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने ट्विटर पर मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

Good morning sir .. Lovely share .. wo chotoo is so cutely walking in that family dance — Nisha rai (@nisharai_ggc) February 1, 2021

Elephants are so cuuutteee...just love them... — vilakshan banga (@vilakshanbanga) February 1, 2021

Must be someone's wedding.. — Abhimanyu Arya (@AKArya_0) February 1, 2021