आपको बता दें कि सुशांता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, झूला झूलने के लिए शरीर काफी भारी है. आपको बता दें कि सुशांता आए दिन जानवरों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. और लोग इस वीडियो को काफी पसंद भी करते हैं.

Too heavy for the swing???????? pic.twitter.com/dk9u1cKi06 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 10, 2020

सुशांता के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को अब तक 32 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है वहीं इस वीडियो पर 200 से अधिक रिट्वीट आ चुके हैं. सिर्फ इतना नहीं इस वीडियो पर कई दिलचस्प कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, हाथी को झूला झूलते हुए देखना बेहद मजेदार होता है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा बेहद प्यारा वीडियो है.

Oh my good..This tiny tot is crazy — Barkha Gupta (@bgapkis) July 10, 2020

Finally did he come out of it — Govindarajan (@GovindaVijayan) July 10, 2020