हाथी के परिवार ने बीच सड़क रोका गन्ने का ट्रक, निकालकर खाया तो लोग बोले- 'सही टैक्स वसूला...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी, हाथनी और उसके दो बच्चे ट्रक के सामने खड़े हैं. हाथी ट्रक से गन्ने निकालता है और सड़क पर डाल देता है. परिवार के बाकी सदस्य सड़क से गन्नों को उठाते हैं और खाने लगते हैं. ट्रक के अंदर एक शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सबसे कोमल कर संग्रहकर्ता और वे अपनी बकाया राशि ले रहे हैं और आपकी आय का हिस्सा नहीं है. दक्षिण भारत में कहीं, हाथी का झुंड गन्ने का टैक्स वसूल करते हुए.'

The most gentle tax collectors.

And they are taking their dues & not part of your income.



Somewhere in Southern India, elephant herd collecting sugarcane tax..... pic.twitter.com/gWkt97xGZo — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 1, 2020

इस वीडियो को 1 अक्टूबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 16 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 800 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

