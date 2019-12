हाथी ने इस अंदाज में किया रेलवे ट्रैक पार, लोग बोले, "समझदारी की तारीफ करनी पड़ेगी", देखें, Video

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हाथी के वीडियो ने धूम मचा रखी है. वीडियो में हाथी रेलवे ट्रैक पार करता नजर आ रहा है. बता दें कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर IFS सुशांता नंदा (IFS officer Susanta Nanda) ने हाथी का ये वीडियो शेयर किया था. इंटरनेट यूजर्स को ये वीडियो जहां हैरान कर रहा है वहीं लोग इसके प्रति चिंता भी जाहिर कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी क्रॉसिंग गेट के सामने खड़ा है. ट्रैक क्रॉस करने की इच्छा से हाथी धीरे-धीरे गेट उठाता है और उसके नीचे से गुजर जाता है. हालांकि हाथी की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त ट्रैक खाली था और उसने बड़े आराम से ट्रैक पार कर लिया.

Level crossing or the train line won't stop this elephant to migrate. They remember their routes very well, passed from one generation to another. Interestingly, different techniques at both the ends. pic.twitter.com/VoINDiVB3C