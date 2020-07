हाथी के हेयरस्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, दिन में तीन बार होती है बाल की सफाई

Mannai Online के मुताबिक 2003 में इस हाथी को केरल के राजगोपालास्वामी मंदिर में लाया गया था. उसके बाद महावत एस राजगोपाल ने इसकी शानदार हेयरस्टाइल की जिसके बाद से यह फेमस हो गया. इस हाथी की खास रखरखाव और देखभाल करनी पड़ती है. इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुधा रामेन ने 'बॉब-कट सेनगामालम हाथी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसके बाद से ही लोग इस फोटो पर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

She is famously known as "Bob-cut Sengamalam" who has a huge fan club just for her hair style. You can see her at Sri Rajagopalaswamy Temple, Mannargudi, Tamilnadu.

Pics from Internet. pic.twitter.com/KINN8FHOV3 — Sudha Ramen IFS ???????? (@SudhaRamenIFS) July 5, 2020

शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही इस फोटो पर 10 हजार से अधिक लाइक्स और कई कमेंट आ चुके हैं. महावत राजगोपाल ने 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मैं उसे अपने बच्चे की तरह चाहता हूं. इसलिए मैं इसे खास लुक देना चाहता था. एक बार मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था जिसमें हाथी के बच्चे का बॉब -कट मुझे काफी पसंद आया था. इसके बाद से ही मैंने सेनगामलम के बाल उगाने शुरू कर दिए. बाल काटना तभी संभव था जब वह शांत बैठे.

बॉब-कट सेंगामलम के अलग लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. जब उन्होंने सोशल मीडिया पर हाथी के लुक को शेयर किया लोगों ने कमेंट की बारिश कर दी है. सीएनएन के मुताबिक हाथियों के सिर पर जो बाल होते हैं वे उनके शरीर से हवा में गर्मी को दूर ले जाने में मदद करते हैं.

When she was in Elephant Rejuvenation Camp, Mettupalayam☺️

She is very friendly and cheerful pic.twitter.com/aMKkGBzPnH — Mukul Singh Thakur (@singhmukul92) July 5, 2020

#Sengamalam a few hours back at the #Rajagopalaswamy#Temple in #Mannargudi ????????????#Elephant

SHE IS AN ABSOLUTE BUNDLE OF JOY ... chained to a spot but atleast she is in good hands???????????? pic.twitter.com/Ny72zi8B3d — T R B Rajaa (@TRBRajaa) February 27, 2020

Must clarify that she is also one of the few #Temple#elephants that is NOT "tied up" all times. She does roam freely for sometime whilst the temple is shut and when devotees are not allowed near her.Her upkeep has truly been well taken care of. Of course nothing beats "nature"???????? pic.twitter.com/KVwPq1ZvMo — T R B Rajaa (@TRBRajaa) February 28, 2020

सेनगामलम के बालों को गर्मियों के दौरान दिन में तीन बार और अन्य मौसमों में कम से कम एक बार धोया जाता है. महावत ने गर्मी के महीनों के दौरान उसे ठंडा रखने के लिए 45,000 रुपये का एक विशेष शॉवर भी स्थापित किया है. सीएनएन के अनुसार, हाथी के सिर पर जो बाल होते हैं, वे उनके शरीर से हवा में गर्मी को दूर ले जाने में मदद करते हैं. सेनगामलम के अनूठे केश के बारे में आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करके हमें बताएं.