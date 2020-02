लॉरी पर जा रहे हाथी को दिखा गन्ने से भरा ट्रक तो किया ऐसा, देखें Viral Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर ही कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. फिर चाहे वो किसी जानवर द्वारा जाने-अनजाने में की गई कोई हरकत ही क्यों न हो. सोशल मीडिया पर ये सभी लोगों के मनोरंजन का एक जरिया बन जाता है और वो इस तरह के वीडियो को खुद को देखने से रोक भी नहीं पाते. चाहो वो आम की तलाश में घूम रहे हाथी का वीडियो हो या फिर देर रात को सो रहे मगरमच्छ के मुंह से मीट चुरा कर भागता हुआ चीता हो... हर तरह के वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें: घड़ियाल की ये Photo हुई वायरल तो ट्विटर यूजर्स ने कहा, ''यह है दुनिया का सबसे जिम्मेदार पिता''

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो हाथी (elephant) ट्रक में से गन्ने निकाल कर खाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, दोनों हाथियों को लॉरी के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक जगह लॉरी रुकती है और उसके साथ ही एक ट्रक भी आ कर खड़ा हो जाता है. इस ट्रक में गन्ने रखे होते हैं और गन्नों को देखकर हाथी अपनी सूंड से उन्हें निकालने लगता है और खाने लगता है.

बता दें, ट्विटर पर इस वीडियो को आईएफएस सुशांत नंदा ने शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, स्वादिष्ट खाना... गन्ना, हाथियों का सबसे पसंदीदा खाना है. गन्ना उनकी डायट के लिए काफी जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें ताकत मिलती है.

Delicious lunch break

Sugarcane is one of favourite food of elephants. In captivity sugarcane is an integral part of the diet plan. To provide energy. pic.twitter.com/IsjJDQCx2k