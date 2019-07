हाथी ने कचरे को डाला डस्टबिन में, लोग बोले- 'जानवर कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं?' देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक हाथी ने बड़े ही समझारी से गार्डन के कचरे को साफ किया और कूड़े को डस्टबिन में डाला. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को ट्विटर पर @NatureIsLit ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी जमीन में पड़ा कचरा उठा रहा है और डस्टबिन में डाल रहा है. देखा जा सकता है की हाथी अपनी सूंड और पैर के सहारे डस्टबिन में कचरा डाल रहा है.

यूजर्स कह रहे हैं कि 'अगर हाथी ऐसा कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अगर डस्टबिन पास में ही रखा है और कचरा उसके पास में पड़ा हुआ है तो किसी ने डस्टबिन में क्यों नहीं डाला. लेकिन देखकर लग रहा है कि हाथी इंसानों की तुलना में पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.'

देखें VIDEO:

Elephant caught throwing away litter into a trash can at a safari outpost pic.twitter.com/vOe8FTk65e