सड़क पर पैंट-शर्ट पहनकर जा रहा था हाथी, आनंद महिंद्रा बोले- 'अतुल्य भारत', लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन्स

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर अपने एक नए पोस्ट में एक हाथी की तस्वीर (elephant photo) शेयर की है, लेकिन आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में पैंट-शर्ट पहने हुए एक हाथी की फोटो (elephant photo viral) शेयर की है. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, “अतुल्य भारत.” जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाथी बैंगनी शर्ट और सफेद पैंट पहने है और साथ ही उसने काले रंग की बेल्ट भी लगाई है. और वह अपने महावत के साथ जा रहा है. आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "अतुल्य भारत, एलि-पैंट..."

आनंद महिंद्रा की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और इस पर अबतक 6 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को काफी एन्जॉय कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में लोग ढेरों मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

एक यूजर ने कहा, "ऐसा लगता है कि वह फटी जींस पहने हुए है ... काफी फैशनेबल है." एक यूजर ने लिखा, "हाथी के लिए पैंट और महावत के लिए लुंगी."

