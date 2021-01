लड़की को डांस करते देख हाथी भी करने लगे डांस, IPS बोला- 'मुझसे भी अच्छा किया...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की डांस करने लगती है. उसको डांस करता देख हाथी भी जोश में आ जाते हैं. वो भी ठीक वैसे ही डांस करने लगते हैं. वो अपनी सूंढ हिलाने लगते हैं. दोनों हाथी ठीक वैसे ही डांस करते हैं. लड़की देखकर हंस पड़ी और उनके साथ डांस करने लगे. वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े.

आईपीएस ऑफिसर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या हाथी डांस कर सकते हैं? जवाब है हां, वो मेरे से भी अच्छा डांस कर रहे हैं.'

देखें Video:

Do elephants dance??

The ans is YES! They dance far better than me... pic.twitter.com/xRyO8fhTf4