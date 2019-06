VIDEO: मर गया बच्चा तो हाथियों के झुंड ने निकाली 'अंतिम यात्रा', देखते रह गए लोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसको काफी शेयर किया जा रहा है. मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा आपने कई बार देखी होगी. लेकिन इस वीडियो में हाथियों का झुंड मरे हुए हाथी के बच्चे की अंतिम यात्रा निकाल रहा है. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अफसर परवीन कासवान ने ट्विटर पर कुछ दिन पहले ये वीडियो सेयर किया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का झुंड हाथी के बच्चे की डेड बॉडी लेकर जंगली इलाके में रोड से गुजर रहा है. वहीं कुछ लोग दूर खड़े हैं और देख रहे हैं.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don't want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

एक हाथ मरे हुए बच्चे को उठाकर सड़क पर लाता है और रख देता है. जिसके बाद दूसरी तरफ से कई हाथी आते हैं और खड़े हो जाते हैं. जिसके बाद हाथी शव को उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है. उसके पीछे हाथियों का झुंड चलने लगता है. वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- 'ये आपको धक्का पहुंचा सकता है. रोते हुए हाथियों के झुंड ने मरे हुए हाथी के बच्चे की अंतिम यात्रा निकाली. परिवार बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता है.'

दूसरे ट्वीट में परवीन कासवान ने जंगल में हाथी की अंतिम संस्कार की थ्योरी बताते हुए लिखा- कई लोग इस बारे में लिख चुके हैं. लेकिन मुझे यहां कुछ भी सबूत नहीं मिला है. कई केस में हाथी पानी के पास मरते हैं.

There are theories which talk about ancient elephant cemeteries in forest. Many people have written about it, including strecy. But I have not found any conclusive evidence. Though in most cases elephants prefer to die near water bodies. https://t.co/C2BoTsF6Q1