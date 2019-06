महिला को CCTV में दिखा अजीबोगरीब प्राणी, 3 करोड़ बार देखा गया VIDEO

रविवार को महिला ने जब अपना सिक्योरिटी कैमरा देखा तो वो हैरान रह गई. उनको कैमरा रिकॉर्डिंग में अजीबोगरीब प्रााणी दिखा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की कहानियां बना रहे हैं. इस वीडियो को विवियन गोमेज के सिक्योरिटी कैमरे ने कैद किया. उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'मैं रविवार की सुबह उठी और ये चीज अपने कैमरे में देखी और इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूं.'

उन्होंने लिखा- 'पहली बार में मैंने एक परछाई देखी. जो दरवाजे के तरफ से आ रही थी. कार के पास अजीबोगरीब चलते हुए ये चीज दिखी. क्या किसी को कैमरे में ऐसी चीज दिखी है?' उन्होंने आगे लिखते हुए बताया कि उनके बाकी दो कैमरे में किसी वजह से ये दिखाई नहीं दिया.

देखें VIDEO:

विवियन गोमेज ने वीडियो शेयर किया तो किसी ने इस विचित्र चीज को elf (हैरी पॉटर का कैरेक्टर) बताया तो किसी ने गोबलिंग कैरेक्टर बताया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

