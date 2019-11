खास बातें साइबर ट्रक की लांच पर हैरान रह गए एलन मस्क. ट्रक की दोनों विंडो टूट गई. 2021 में होगा ट्रक का उत्पादन.

अमेरिकी ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला (Tesla Inc) ने गुरुवार को अपने पहले इलैक्ट्रिक पिक अप ट्रक (Electric Pickup Cybertruck) का उद्घाटन किया, लेकिन इस मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कंपनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. लॉस एंजेलेस में आयोजित इस लांचिंग इवेंट में कंपनी के सहसंस्थापक और सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) मौजूद थे जिन्होंने इस ट्रक से पर्दा उठाया. बता दें कि यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाला साइबर ट्रक है, जो कि जेम्स बॉन्‍ड की मूवी 'The Spy Who Loved Me' में दिखाई गई लोटस एसप्रिट स्पोर्टस कार (Lotus Esprit sportscar) से प्रेरणा लेकर बनाया गया था.

ट्रक की खासियत गिनाने के बाद एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्रक के मुख्य डिजाइनर फ्रेंज वोन होल्ज़हॉसन (Franz Von Holzhausen) को बुलाया कि वे ट्रक की ड्राइवर विंडो पर एक बहुत बड़ा मेटल बॉल फेंकें जिससे पता लगाया जा सके कि ट्रक की ग्लास विंडो कितनी मजबूत है.

फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. फ्रेंज ने मस्क के कहने पर मेटल बॉल फेंकी. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको देख खुद मस्क भी दंग रह गए. दरअस्ल, जैसे ही मेटल बॉल फेंकी गई वैस ही विंडो चकनाचूर हो गई जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था. इसके बाद फिर जो हुआ उसको देख इवेंट में मौजूद लोग दंग रह गए.

ड्राइवर विंडो की मजबूती देख लेने के बाद मस्क ने कहा कि पैसेंजर विंडो की मजबूती आजमाई जाए. इसके बाद पैसेंजर विंडो भी टूट गई. इस पूरी घटना से मस्क हैरान नजर आए और उन्होंने बताया कि इसकी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

'टैक क्रंच' के मुताबिक एलन मस्क ने ऑडियंस से रूबरू होते हुए कहा कि इससे पहले जब टेस्ट किया गया था तब विंडो को कुछ नहीं हुआ था. मस्क ने कहा कि वे ये सब देखकर खुद बहुत हैरान हैं. बता दें कि इस ट्रक की शुरुआती कीमत 39 हजार डॉलर है और इस ट्रक की रेंज 500 मील से भी ज्यादा है. 2021 के आखिर तक इस ट्रक का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा.