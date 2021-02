Elon Musk ने शेयर की बेटे X Æ A-XII के साथ प्यारी सी तस्वीर, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वहीं, अब एक बार फिर से एलन मस्क का बेटा इंटरनेट पर छाया हुआ है. दरअसल, सोशल मीडिया पर हाल ही में एलन मस्क ने अपने बेटे के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन भी दिया है. फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, "द सेकेंड लास्ट किंगडम."

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV

फोटो में एलन मस्क का बेटा बड़े ही प्यार उनकी टी-शर्ट को खींचता हुआ नजर आ रहा है. फोटो में एलन मस्क अपने बेटे को गोद में लिए हुए किसी से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फोटो पर अबतक 4 लाख लाइक्स आ चुके हैं और लगातार रिट्वीट्स भी किए जा रहे हैं. लोग इस फोटो पर प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं.

