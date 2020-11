Bill Gates को पछाड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने एलोन मस्क, ट्विटर पर बने ऐसे Memes और Jokes

टेस्ला की मार्केट वैल्यू 500 बिलियन डॉलर पहुंचने के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर पर रिएक्शन दिया है. उनके इस रिएक्शन के अब तक 16 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. उन्होंने टेस्ला के शेयर की कीमत में वृद्धि के बारे में एक ट्वीट के जवाब में लिखा, 'WOW'

मस्क ने केवल एक मोनोसैलेबिक "वाह" के साथ जवाब दिया हो सकता है, उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर बाढ़ ला दी. उन्होंने कई मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) शेयर किए. ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक, जनवरी में अमीरों की रैंकिंग में उनको 35वां स्थान मिला था. देखते ही देखते उनकी संपत्ति बढ़ती गई और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए. देखा जाए तो एलोन मस्क के लिए यह साल काफी लकी रहा है. देखिए लोगों ने कैसे Memes और Jokes शेयर किए...

After becoming 2nd richest person the world, #ElonMusk be like: pic.twitter.com/ZsWUYzKtYN