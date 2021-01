पहले ऐसी थी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की ज़िन्दगी, खुद ठीक करते थे अपनी कार

टेस्ला के सीईओ (Tesla CEO) एलॉन मस्क (Elon Musk) आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं - लेकिन एक समय था जब अपनी कार की मरम्मत के लिए उनके पास एक मैकेनिक को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे. अपनी पहली कार एक पुरानी 1978 बीएमडब्ल्यू 320 आई, जिसे उन्होंने 1993 में खरीदा था. उसे ठीक करने के लिए- एलॉन मस्क ने एक कबाड़खाने से $ 20 के लिए प्रतिस्थापन ग्लास (replacement glass) खरीदा था. मस्क की जानकारी का यह अंश ट्विटर पर तब सामने आया जब कार ठीक करने की उनकी एक पुरानी तस्वीर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई.

एक ट्विटर यूजर ने एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की, जहां एक युवा एलॉन मस्क कार की खिड़की ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, “1995 में @elonmusk ने अपनी कार खुद ही ठीक कर ली, क्योंकि वह मरम्मत का खर्च नहीं उठा सकते थे.”

49 वर्षीय एलॉन मस्क ने पुरानी फोटो के जवाब में सोमवार को ट्वीट किया, "मैंने कबाड़खाने से रिप्लेसमेंट ग्लास 20 डॉलर में खरीदा. वे कलपुर्जे लाने के लिए बेहतरीन जगह हैं."

Couldn't afford to pay for repairs, so I fixed almost everything on that car from parts in the junkyard. Ironically, that's me replacing broken side window glass. The circle is complete lol. — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2019

बता दें कि ये थ्रोबैक तस्वीर सबसे पहले मस्क की मां, मेय मस्क (Maye Musk) ने 2019 में ट्विटर पर साझा की थी. "@elonmusk # 1995 और लोगों ने कहा कि आप कारों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं," उन्होंने आलोचकों और अभिवादकों को एक करारा जवाब देते हुए लिखा.

अपनी मां के ट्वीट का जवाब देते हुए, एलॉन मस्क ने खुलासा किया था कि उन्होंने उस पुराने बीएमडब्ल्यू में सब कुछ ठीक कर दिया था क्योंकि वे मैकेनिक का खर्च नहीं उठा सकते थे. उन्होंने कहा, "मरम्मत के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने कबाड़खाने के हिस्सों से उस कार में लगभग सब कुछ ठीक कर दिया." उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने 1993 बीएमडब्ल्यू 320 आई को $ 1,400 (लगभग 1 लाख) में खरीदा था.

बता दें कि पिछले हफ्ते ही अमेज़ॅन के जेफ बेजोस (Amazon's Jeff Bezos) को पछाड़कर एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिन्होंने 2017 के बाद से शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया था.