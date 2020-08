पहाड़ी पर दिखे अजीबोगरीब जानवर का Video हुआ वायरल, जिसने भी देखा उड़ गए उसके होश...

वीडियो, जो ट्विटर पर वायरल (Viral Video) हो गया है, एक नीलगिरी मार्टन (Nilgiri Marten) को दिखाता है - दक्षिणी भारत का मूल निवासी एकमात्र प्रजाति है. यह मासाहारी होते हैं. नीलगिरि मार्टन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मार्टन है, और यह दुर्लभ जानवर नीलगिरी की पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के हिस्सों में रहता है.

एक नीलगिरि मार्टन को कैमरे में कैद किया गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. भारतीय वन सेवा अधिकारी सुधा रमन उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने इसे साझा किया था. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '"यह एक ब्लैक पैंथर नहीं है जो आपको उत्तेजित करे, यह नीलगिरि मार्टन है. यह दक्षिण भारत में उपलब्ध एकमात्र मार्टेन प्रजाति है.' उन्होंने कहा कि नीलगिरी के शावक आमतौर पर छोटे पक्षियों और बहुत छोटे जानवरों को खाते हैं.

This not a black Panther which might excite you. This is Nilgiri marten, an arboreal endemic and endangered animal to smaller pockets of Western Ghats. This is the only Marten species available in South India. pic.twitter.com/iGNKi29tqD — Sudha Ramen IFS (@SudhaRamenIFS) August 11, 2020

