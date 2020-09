Eng Vs Aus: अजीबोगरीब तरह से आउट हुए जॉनी बेयरस्टो, स्टम्प्स में दे मारा बल्ला... देखें Video

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 158 रन का लक्ष्य रखा. इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करने उतरे. उन्होंने इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन मिशेल स्टार्क की गेंद पर बेयरस्टो हिट विकेट आउट हो गए. उन्होंने बाउंसर गेंद खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले को संभाल नहीं सके. उनका बल्ला सीधे विकेट से लग गया.

देखें Video:

