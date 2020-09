Eng vs Aus: आदिल रशीद ने डाली ऐसी रहस्यमयी गुगली, चारों खाने चित हो गए फिंच - देखें Video

ऑस्ट्रेलिया एक समय 3 विकेट खोकर 87 रन बना चुका था. उनको 57 गेंद पर 59 रन बनाने थे. उस वक्त आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए. शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच को चलता किया. रशीद ने बॉल डाली, जो ग्राउंट पर टिप्पा खाकर स्टम्प्स में घुस गई. एरॉन फिंच उस वक्त 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

देखें Video:

Siri, show me the perfect googly...



Look no further



Live clips: https://t.co/I4P2yq86cT#ENGvAUSpic.twitter.com/K3h6T7Hxuc