Eng Vs Pak: क्रिस वोक्स की गेंद पर पाक बल्लेबाज ने की अजीबोगरीब हरकत, ऐसे हुआ आउट - देखें Video

पाकिस्तान 117 रन पर 4 विकेट खो चुका था, फवाद आलम (Fawad Alam) बल्लेबाजी करने उतरे. क्रिस वोक्स (Chris Woakes) गेंदबाजी करने आए तो फवाद (Fawad Alam) क्रीज पर अजीबोगरीब तरह से खड़े हो गए. बल्लेबाज जहां बल्लेबाजी करते वक्त बल्ले को नीचे रखते हैं, वहीं फवाद खड़े हुए थे. जैसे ही वोक्स गेंद डालने पास आए तो फवाद फिर स्टम्प्स के सामने आए गए. लेकिन बॉल सीधे उनके पैड्स पर लगी. अपील करने पर अंपायर ने नॉट आउट दिया, जिसके बाद डीआरएस (DRS) लिया गया. थर्ड अंपायर ने देखा कि बॉल सीधे स्टम्प्स पर लग रही थी. ऐसे में उनको आउट करार दे दिया गया.

