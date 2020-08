Eng Vs Pak: अजीबोगरीब तरह से रन आउट हुआ पाक बल्लेबाज, बचने के लिए लेट गया जमीन पर... देखें Video

पाकिस्तान 176 रन पर 7 विकेट खो चुका था. पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्कोर बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने थे. क्रिस वोक्स गेंदबाजी करने आए और सामने खड़े थे मोहम्मद रिजवान. उनकी गेंद पर रिजवान ने डिफेंस करने की कोशिश की. लेकिन बॉल पैड्स पर लगकर स्लिप पर निकल गई. शाहीन अफरीदी ने बिना देखे दौड़ लगा दी. आधी क्रीज पर आने के बाद वो फिर पीछे दौड़े. बॉल डोम सिब्ले के हाथ में थी. उन्होंने स्टम्प्स पर डायरेक्ट थ्रो मारा. अफरीदी ने डाइव लगाई, लेकिन उससे पहले बॉल स्टम्प्स पर लग चुकी थी.

देखें Viral Video:

Another piece of brilliance in the field from @DomSibley!



Scorecard/Clips: https://t.co/yjhVDqBbVN#ENGvPAKpic.twitter.com/FuEAifdP5p