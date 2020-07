Eng Vs WI: स्टुअर्ट ब्रॉड ने बल्लेबाज को दिया चकमा, बॉल को बल्ले के नीचे से निकालकर किया बोल्ड... देखें Video

इंग्लैंड ने 84वें ओवर में नई गेंद ली और स्टुअर्ट ब्रॉड को बॉलिंग के लिए लाए. सामने खड़े थे ब्लेकवुड. उन्होंने स्टम्प्स की तरफ बॉल डाली, जो ज्यादा उछाल नहीं ले पाई. बल्लेबाज को लग रहा था कि बॉल सीधे उनके बल्ले की तरफ आ रही है. पिट पर पड़ने के बाद बॉल उछाल नहीं ले पाई और बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे स्टम्प्स पर लगी. ब्लेकवुड आउट होने के बाद हैरानी से पिच की तरफ देखने लगे.

Ohh ! What a Ball

Nothing much can Do , Ball kept very low and Blackhood gone for Duck After new Ball Taken Broad is on #ENGvsWI / #ENGvWIpic.twitter.com/o52179P2ec