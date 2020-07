Eng Vs WI: बेन स्टोक्स ने लड्डू बॉल पर जड़ा जोरदार छक्का, देखते रह गए खिलाड़ी... देखें Viral Video

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इस मैच में अलग ही अंदाज में नजर आए. उन्होंने टेस्ट में भी टी-20 स्टाइल में बल्लेबाजी की. आसान गेंदों पर उन्होंने गेंदबाजी की खूब पिटाई की. रोस्टन चेज (Roston Chase) की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. 45वां ओवर रोस्टन चेज डालने आए. उस वक्त वेस्टइंडीज को वापसी के लिए विकेट की जरूरत थी. लेकिन स्टोक्स का अंदाज उस वक्त अलग ही था. चेज ने गेंद डाली तो उन्होंने आगे बढ़कर जोरदार छक्का जड़ दिया. इस वीडियो को इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है.

