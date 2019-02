छक्का जड़ने के बाद ऐसे चिढ़ाने लगा बल्लेबाज, झल्ला गया गेंदबाज, वायरल हुआ VIDEO

Eng Vs WI: छक्का जड़ने के बाद जोस बटलर ने चिढ़ाया गेंदबाज को.

खास बातें Eng Vs WI: छक्का जड़ने के बाद जोस बटलर ने चिढ़ाया गेंदबाज को. जोस बटलर (Jos Buttler) ने 77 गेंद पर 150 रन जड़े. उन्होंने 12 छक्के और 13 चौके जड़े.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England Vs West Indies) के बीच वनडे सीरीज (Eng Vs WI) खेली जा रही है. चौथा वनडे इंग्लैंड ने जीत लिया और सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. बता दें, तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था. चौथे वनडे (Eng Vs WI 4th odi) में कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने 77 गेंद पर 150 रन जड़े. इस पारी में उन्होंने 12 छक्के और 13 चौके जड़े. जोस बटलर (Jos Buttler) ने छक्का जड़ने के बाद गेंदबाज को देखकर कुछ ऐसा किया, जिसको देखकर गेंदबाज भी झल्ला गया और फिर गेंदबाजी करने चला गया.

PSL का मैच देखने दुबई स्टेडियम पहुंचे थे दो भारतीय, अंदर घुसने से रोका और...

इंग्लैंड बार्मी आर्मी ट्विटर पेज की पोस्ट में देखा जा सकता है कि जोस बटलर (Jos Buttler) सेल्यूट कर रहे हैं. ये एक्शन उन्होंने छक्का जड़ने के बाद किया. जिस वक्त गेंदबाज शेल्डन कोट्रेल (Sheldon Cottrell) देख रहे थे. बता दें, शेल्डन (Sheldon Cottrell) विकेट लेने के बाद बल्लेबाज को देखते हुए सेल्यूट किया करते हैं. जोस बटलर ने ठीक उनकी नकल की. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

जब डोनाल्ड ट्रंप बने 'Peshwa Warrior', किया 'मल्हारी' के गाने पर डांस, वायरल हुआ Mashup VIDEO

देखें VIDEO:

वेस्‍टइंडीज के धमाकेदार ओपनर क्रिस गेल (Chris Gayle) ने इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच (4th ODI) में महज 97 गेंदों पर 162 रन की तूफानी पारी खेली, इस पारी में 11 चौके और 14 छक्‍के शामिल रहे. यह अलग बात है कि किंग गेल की इस 'तोड़ू' पारी के बावजूद मेजबान वेस्‍टइंडीज को 29 रन की हार का सामना करना पड़ा. रनों से भरपूर इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्‍लैंड ने 50 ओवर्स में 6 विकेट पर 418 रन बनाए. जवाब में खेलते हुए गेल के शतक के बावजूद वेस्‍टइंडीज टीम 48 ओवर में 389 रन पर ढेर हो गई.

अजीबोगरीब तरह से आउट हुआ बल्लेबाज, शॉट मारने के बाद हेलमेट में लगी बॉल और... देखें VIDEO

गेल ने मेच में अपना 25वां वनडे शतक लगाया. उन्‍होंने अपना शतक 55 गेंदों पर पूरा किया. अपनी इस पारी के दौरान वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्‍के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बन गए. डेरेन ब्रावो ने 61, कार्लोस ब्रेथवेट ने 50 और एश्‍ले नर्स ने 43 रन बनाकर मेजबान इंडीज टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की लेकिन टीम का संघर्ष 48 ओवर में 389 रन तक जाकर खत्‍म हो गया. इंग्‍लैंउ के लिए मार्क वुड ने चार और आदिल राशिद ने पांच विकेट लिए.