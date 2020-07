Eng Vs WI: 140 किलो के इस खिलाड़ी ने लिया ऐसा जबरदस्त कैच, देखते रह गए लोग... देखें Video

स्पिन गेंदबाज और शानदार बल्लेबाज रहकेम कॉर्नवेल शानदार फिल्डर भी हैं. तीसरे टेस्ट के पहले दिन उन्होंने साबित कर दिया. तीन विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेज गेंदबाजी करने आए. उस वक्त रहकेम कॉर्नवेल स्लिप पर खड़े थे. उस वक्त रोरी बर्न्स बल्लेबाजी कर रहे थे. चेज ने उनको स्टम्प्स के बाहर गुड लेंथ बॉल डाली. उन्होंने शॉर्ट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर स्लिप पर चली गई. वहां कॉर्नवेल खड़े थे. उन्होंने एक हाथ से हैरतअंगेज कैच लपका. देखकर सभी लोग हैरान रह गए.

देखें VIDEO:

