इंग्लैंड की रानी ने सोशल मीडिया के लिए निकाली JOB, हर महीने देंगी 2 लाख रुपये और मिलेंगी ये सुविधाएं

सोशल मीडिया जिंदगी का जरूरी हिस्सा हो गया है. हर शख्स सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है. हर कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट भी होती है जो कंपनी की जरूरी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए बताता है. इसी बीच इंग्लैंड की रानी एलीजाबेथ-2 ने अपने लिए सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट निकाली है. जिसकी चर्चा हर जगह है. उनको ऐसा शख्स चाहिए जो उनकी जगह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और उनको हर बात की जानकारी दे और उनका अकाउंट अच्छे से संभाले. जिसके लिए वो मोटी रकम भी दे रही हैं.

Earlier today The Queen and The Duke of Edinburgh attended the wedding of Lady Gabriella Windsor and Mr Thomas Kingston. pic.twitter.com/TYO8lGjcY6