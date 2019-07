इंग्लैंड बना वर्ल्ड कप चैम्पियन तो भड़क गए गौतम गंभीर, बोले- 'क्या बकवास है ये...'

इंग्लैंड ने रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे विश्व कप फाइनल में रविवार को यहां मैच और सुपर ओवर के 'टाई' छूटने के बाद न्यूजीलैंड पर 'बाउंड्री' के दम पर पार पाकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. मैच पहले टाई छूटा और फिर सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने समान रन बनाये. इसके बाद फैसला ‘बाउंड्री' से किया गया. मेजबान इंग्लैंड अधिक 'बाउंड्री' लगायी थी और आखिर में 1975 से चला आ रहा उसका खिताब का इंतजार खत्म हो गया. जिस रूल के तहत इंग्लैंड चैम्पियन बना वो चीज भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को ठीक नहीं लगी और उन्होंने ट्विटर पर इसकी भड़ास निकाली.

Don't understand how the game of such proportions, the #CWC19Final, is finally decided on who scored the most boundaries. A ridiculous rule @ICC. Should have been a tie. I want to congratulate both @BLACKCAPS & @englandcricket on playing out a nail biting Final. Both winners imo.