एमएस धोनी की तरह रन आउट कर इस विदेशी ने किया पाक खिलाड़ी को हैरान, देखता रह गया अंपायर, देखें VIDEO

इंग्लैंड और पाकिस्तान (England Vs Pakistan) के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज खेली गई. जिसमें इंग्लैंड ने वनडे (Eng Vs Pak 5th ODI) सीरीज को 4-0 से जीत लिया. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका. पाकिस्तान ने हर मैच में बड़ा स्कोर खड़ा किया जिसको इंग्लैंड ने आसानी से पार कर लिया. आखिरी वनडे में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी हैरान रह गए. स्पिनर आदिल राशिद (Adil Rashid) ने बाबर आजम (Babar Azam) को 80 रन पर एमएस धोनी (MS Dhoni) की तरह रन आउट कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

रविवार को हुए इस मैच में पाक कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने आदिल राशिद पर शॉट खेला और एक रन चुराने के लिए भागे. लेकिन कीपर जोस बटलर ने बॉल को पकड़ लिया. सफराज ने देखकर दूसरे छोर पर खड़े बाबर आजम को वापस जाने के लिए कहा. बटलर ने बॉल सीधे राशिद के पास फेंकी और रादिश ने बिना देखे धोनी की तरह स्टम्प्स पर बॉल दे मारी. इस तरह बाबर आजम की पारी 80 रन पर खत्म हो गई.

देखें VIDEO:

The no-look run out!



Fabulous work from Adil Rashid! A back-flick onto the stumps without looking does for Babar (80)...



Video by @englandcricketpic.twitter.com/s3bkM57lSo