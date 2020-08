Eng vs Pak: कुर्सी पर बैठते-बैठते ज़मीन पर गिर गया बल्लेबाज़, देखकर हंस पड़े पाकिस्तानी - देखें Video

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाउंड्री के पास कई पाक खिलाड़ी बैठे हुए थे. तभी कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इमाम के साथ एक शरारत कर डाली. जब वो कुर्सी पर बैठ रहे थे, तभी एक खिलाड़ी ने कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसका दिया. जिससे वो जमीन पर गिर गए. वहां पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी बैठे हुए थे. वो भी जोर-जोर से हंसने लगे. फिर बाबर आजम ने उनको उठाया. जैसे ही कैमरे पर यह वीडियो चला तो वो भी हंस पड़े.

देखें Video:

Hahah..IMAM

But I love Baber He got up and came to his best friend to get him up.#ENGvsPAK#babarazam#Cricketpic.twitter.com/zbvMLV4Yak