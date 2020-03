दादी ने बोली इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी, IPS अफसर वीडियो शेयर कर बोले- '10 में से कितने नंबर देंगे शशि थरूर' देखें Video

एक बुजुर्ग महिला का अंग्रेजी बोलते (Elderly Woman Speaking Fluent English) हुए वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. दादी ने इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोली, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा (IPS officer Arun Bothra) द्वारा पोस्ट की गई क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दादी ने अंग्रेजी में महात्मा गांधी के बारे में बात की. लोगों को उनकी अंग्रेजी खूब भा रही है. कई लोगों ने कांग्रेस नेता शशि थरूर का ध्यान इस ओर दिलाया है. थरूर अपने अंग्रेजी ज्ञान के लिए जाने जाते हैं.

जंगल में जानवर ने मस्ती-मस्ती में खींची शेर की पूंछ तो गुस्से में खड़े होकर किया ऐसा... देखें Viral Video

सफेद शर्ट और लाल साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला अंग्रेजी में कहती दिख रही हैं, ''महात्मा गांधी दुनिया के महान व्यक्तियों में से एक थे. वह हिंदू और मुसलमान दोनों से प्यार करते थे और राष्ट्र के पिता थे.''

MS Dhoni की हुई IPL में धमाकेदार वापसी, एयरपोर्ट पर हुआ ऐसा स्वागत, दोस्त बोली- 'माही आ गया है...' देखें Video

आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''आप इस स्पोकन इंग्लिश टेस्ट के लिए बूढ़ी महिला के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे?''

भारतीय कमांडो ऐसे करते हैं कार्रवाई, Video देख दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे आप

देखें Video:

How many marks out of 10 for the old lady for this spoken English Test? pic.twitter.com/QmPSEd4o0L — Arun Bothra (@arunbothra) March 1, 2020

इस वीडियो को 1 मार्च को शेयर किया गया था. जिसके अब तक 2.8 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 15 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को बुजुर्ग महिला की अंग्रेजी बहुत पसंद आ रही है. जबकि कुछ ने उन्हें एक प्रेरणा के रूप में सराहा. अरुण बोथरा ने नीचे लिखा, ''यह देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर सर उन्हें कितने अंक देते हैं.''

Will be interesting to see how many marks @ShashiTharoor sir is giving to her? — Arun Bothra (@arunbothra) March 1, 2020

She is still in school. While only memory I have from school pic.twitter.com/VOHB2qdqF0 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 1, 2020

Kya baat hai ...Dadi ji toh khel gayi ...pure 10/10 le ke gai .. — Truptiii (@Truptisarpate) March 1, 2020

We arent worthy of rating her, sir. She's an inspiration! — Apeksha (@akuleh31) March 1, 2020