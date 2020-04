छिपकली ने पाइप को समझा सांप, जैसे ही निकला पानी तो ऐसे किया हमला... देखें पूरा Video

छिपकली सड़क के पास से गुजर रही थी तभी पास में उसे पानी का पाइप दिखा. जिसको वो सांप समझ बैठा. उसने अटैक करने का सोचा, क्योंकि उसको पता था कि सांप ने पहले अटैक किया तो वो बच नहीं पाएगा. वो पाइप के पास गया और पाइप को पकड़ने लगा. जैसे ही पाइप से पानी आना स्टार्ट हुआ तो पाइप इधर-ऊधर जाने लगा.

जिससे उसे लगा कि सांप अटैक करने की कोशिश कर रहा है. छिपकली ने फिर हमला करना शुरू कर दिया. सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'छिपकली और गार्डन पाइप के बीच मजेदार लड़ाई. छिपकली पाइप को सांप समझ बैठी.'

देखें Video:

Epic battle between a lizard & a garden pipe.

Lizard mistaking it to be a snake pic.twitter.com/6SAXkUSRRM