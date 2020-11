विकेटकीपर के हाथ में थी गेंद, फिर भी बल्लेबाजों ने चालाकी से दौड़ लिए दो रन, देखते रह गया गेंदबाज - देखें Viral Video

पाकसेलोना को अंतिम डिलीवरी से मैच जीतने के लिए तीन रनों की आवश्यकता थी, हालांकि, स्ट्राइक पर बल्लेबाज - अदलत अली शॉट मारने से चूक गए. लेकिन एक रन लेने में कामयाब रहे. बॉल छूटने के बाद विकेटकीपर ने गेंद को पकड़ा और बॉल फेंकने की बजाय वो बेटिंग एंड पर आकर खड़े हो गए. एक रन लेने के बाद बॉलिंग एंड से बल्लेबाज ने दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी.

बेटिंग एंड से बल्लेबाज जब तक नहीं भागा तब तक दूसरा बल्लेबाज अंदर नहीं आ गया. अंदर आते ही वो बॉलिंग एंड के लिए दौड़ा. विकेटकीपर ने गेंदबाज को बॉल थ्रो करने के लिए दी और बॉल स्टम्प्स पर नहीं लग पाई. इतना देख कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए. वो भी जोर-जोर से हंसने लगे.

देखें Video:

SCENES! 2 to tie off last delivery, ball in wicket keeper hands and need another run. WHAT TO DO?? pic.twitter.com/xFQuaUOreu