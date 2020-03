चश्मा लगाए कुत्ते के सिर पर बैठा तोता, सड़क के किनारे कुछ इस तरह दिखाया SWAG- देखें मजेदार Video

ट्विटर (Twitter), इंस्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook), टिकटॉक (Tiktok) पर आए दिन कई मजेदार वीडियो सामने आते हैं. लेकिन कई वीडियो ऐसे होते हैं जिसे भुलाना मुश्किल होता है. हाल ही में ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो में एक सफेद रंग का कुत्ता (Dog) रोड पर अपने मालिक के साथ चश्मा लगाए हुए टहल रहा है और उसके सिर पर एक तोता बैठा नजर आ रहा है. साथ ही साथ इस कुत्ते ने काले रंग की चश्मा भी लगा रखी है. वीडियो को रेक्स चैपमैन ने इस कैप्शन के साथ शेयर किया है- माफी चाहूंगा, अगर आपने पहले कभी नजारा देखा होगा कि किसी कुत्ते के सिर पर तोते बैठे हुए और दोनों आराम से टहल रहा है.

देखे VIDEO

Apologies if you've already seen a dog in shades out for a walk with a parrot on his head today... pic.twitter.com/snnU9pupDd