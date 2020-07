हाफ फ्राई एग में पड़ गई ज्यादा काली मिर्च तो शख्स ने उठाया वैक्यूम क्लीनर, जानें फिर क्या हुआ... देखें VIDEO

इस वीडियो को @ shange033 नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि देखिए किस तरह से हाफ फ्राई एग ((Half Fry Egg) के ऊपर पड़े काली मिर्च को हटाया जा रहा है. काली मिर्च हटाने का तरीका देखकर आपको एक बार हंसी जरूर आ जाएगी लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप हैरान भी हो सकते हैं. आपको बता दें कि शेयर के बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. और इसी का नतीजा है कि इस वीडियो को अब तक 70 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है सिर्फ इतना ही नहीं 4 लाख 50 हजार लाइक्स के साथ- साथ इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा रिट्वीट आ चुके हैं. इस वीडियो पर अब तक 3 हजार से अधिक कमेंट आ चुके हैं.

Added too much pepper ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/3AQUSt5Jun — Sgujana ???? (@shange033) July 20, 2020

इस वीडियो पर लोग दिलचस्प कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मैं काली मिर्च के बिना अंडा नहीं खा सकता हूं वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, हम इस वीडियो को देखकर सीखना चाहिए अंडा में ज्यादा ब्लैक पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

🤔 they may be on to something here, why is there no extra pepper vacuum clea....👀 oh, oh that's why... — Primal Ry (@ryanAEmoore) July 21, 2020

I can not eat that egg without that black pepper. Please put it back. Love it soooooooooooooooooo — sharon@lifeinchrist (@sharon32539617) July 21, 2020

It was a nicely done sunny side up and then whoosh..hope ur vacuum liked the breakfast..😂😂 — Chetana Gautam (@chetana_cg) July 22, 2020