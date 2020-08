IAS के पास फेसबुक पर आई 'मार्क ज़करबर्ग' की फ्रेंड रिक्वेस्ट, अफसर ने पूछा - दोस्त बनाऊं या नहीं...?

उनको लगता है कि ऐसा करने से बड़े लोग उनके फेसबुक फ्रेंड बन जाएंगे. ऐसे ही एक शख्स ने फेसबुक (Facebook) के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के नाम से फेसबुक आईडी बना ली और आईएएस अफसर अवनीष शरण (IAS Awanish Sharan) को रिक्वेस्ट भेज दी. अवनीष शरण ने प्रिंट शॉट लिया और ट्वीट कर मजेदार कैप्शन दिया. उनका रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

अवनीष शरण ने प्रिंट शॉट पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, 'देखिए किसने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं?' साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया.

See from whom I got friend request on FB. Should I accept it or not??#MondayMotivationpic.twitter.com/yPmS75BI7e — Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 3, 2020

उन्होंने इस पोस्ट को 3 अगस्त की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 400 से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Absolutely not its a fake id I don't think that mark Zuckerberg actually send friend request to anyone he can track anybody's activity on Facebook, — Anwesh ashthana (@AnweshAsthana) August 3, 2020

But he is not Mark Zuckerberg

Chief Executive Officer of Facebook — Rashid Wequar (@rashid_wequar) August 3, 2020