पीएम नरेंद्र मोदी के फैन ने किया बिलकुल उनकी तरह फिटनेस चैलेंज, कहा- सिर्फ आपके लिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर फिटनेस चैलेंज में हिस्सा लेते हुए वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में पीएम मोदी एक्सरसाइज और योग करते दिखे. विराट कोहली ने 23 मई को पीएम मोदी को चैलेंज दिया था. जिसके बाद उन्होंने 13 जून को ये वीडियो शेयर किया. उनका ये फिटनेस वीडियो काफी वायरल हो रहा है. तमिलनाडु के एक फैन ने उनके ही तरह फिटनेस चैलेंज किया है. जो उन्होंने पीएम मोदी को डेडिकेट किया है.पीएम मोदी ने उन्‍होंने ट्वीट में लिखा है- ''मैं ट्रैक पर चलता हूं जिसमें पंचतवस के 5 तत्व हैं- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. यह तरोताज़ा कर देता है और मैं श्वास का भी अभ्यास करता हूं.'' अब उनके फैन ने ठीक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है. बता दें कि विराट के चैलेंज को स्‍वीकार करते हुए #HumFitTohIndiaFit टैग के साथ पीएम मोदी ने 24 मई को चैलेंज के जवाब में लिखा था कि वह जल्द ही अपना वीडियो शेयर करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी बुधवार को फिटनेस वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया. जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

