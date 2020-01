Video: फैन ने पुराने मोबाइलों से बनाई विराट कोहली की तस्वीर, तो देखकर कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन

मैदान पर हमेशा ही कमाल दिखाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli), आज के वक्त में विश्वभर में सबसे मशहूर खेल हस्तियों में से एक हैं. वह यकीनन दुनिया के सबसे जाने-माने क्रिकेटर भी हैं और इस वजह से उनके बहुत से फैन्स हैं, जो उन्हें काफी प्यार भी करते हैं और कई बार उनके फैन्स कुछ ऐसा भी कर देते हैं, जिस कारण वह खुद हैरान रह जाते हैं. इसी तरह विराट के एक फैन ने पुराने मोबाइन फोन का इस्तेमाल कर के उनका पोट्रेट बनाया है. बीसीसीआई (BCCI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने बताया क्या है वो एक चीज़, जो उन्हें और अनुष्का को कर देती है बेहद खुश

इस वीडियो में विराट के फैन ने बताया कि वह गुवाहाटी से है. इसके साथ ही उसने कहा कि उसे इस पोट्रेट को बाने में 3 दिन और 3 रात का वक्त लगा है. साथ ही वीडियो में विराट कोहली अपने फैन से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके द्वारा बनाए गए इस पोट्रेट पर अपना ऑटोग्राफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. बता दें, विराट कोहली और टीम इंडिया रविवार को एक्शन मोड में नजर आएगी. दरअसल, आज से भारत और श्रीलंका के बीच तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 20-20 सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

Making art out of old phones.

How is this for fan love! #TeamIndia@imVkohlipic.twitter.com/wnOAg3nYGD