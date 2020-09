किसान ने खेती करते वक्त किया ऐसा जबरदस्त डांस, वीरेंद्र सहवाग ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान डांस करते हुए फसलों को पानी दे रहा है. किसान के पास ही गाना बज रहा है, जिस पर वो डांस कर रहा है. किसान को इतना खुश देखकर सहवाग भी प्रभुल्लित हो गए. किसान एक हाथ से पाइप के चरिए फसलों को पानी दे रहा है और वो दूसरे हाथ को ऊपर करके डांस कर रहा है.

वीरेंद्र सहवाग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'किसान ने बहुत ही सरलता से और बहुत ही अद्भुत तरीके से एक बड़ा सबक सिखाया. आप जो भी करते हैं, चाहे आपके ऑफिस का काम हो या कोई घरेलू काम हो, वह खुशी से करें. देखिए कैसे यह किसान कितनी खुशी से और मजे से फसलों को पानी दे रहा है.'

देखें Video:

What a simple yet wonderful lesson from this farmer. Whatever you do, whether your office work or any household work, do it joyfully, like how he is playfully and joyfully watering crops. pic.twitter.com/SnS5N2TJLv — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 15, 2020

सहवाग ने इस वीडियो को 15 सितंबर की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 44 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती

मेरे देश की धरती ... — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 15, 2020

The Joy of work — Priyanka Shukla (@PriyankaJShukla) September 15, 2020

Like @virendersehwag ....

I have heard that @virendersehwag used to sing song while batting and sometimes he forgot the lyrics, so he used to ask the lyrics to his partner batsman... — Devarshi (@DevarshiKiyada) September 15, 2020