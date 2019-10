रैम्प वॉक कर रही पाकिस्तानी मॉडल अचानक लड़खड़ाई, साथ चल रहे शख्स ने किया ऐसा... देखें Video

सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी मॉडल की खूब तारीफ हो रही है. मॉडल ने साथी महिला मॉडल को गिरने से बचाया. रैम्प वॉक करते समय महिला मॉडल की हील्स टूट गई थीं, जैसे ही वो लड़खड़ाईं तो साथी मॉडल ने उनको सहारा दिया और हील्स उतारने में उनकी मदद की.

फैशन पाकिस्तान वीक (Fashion Pakistan Week) के तीसरे दिन केशा सिद्दिकी (Kesha Siddique) रैम्प पर वॉक कर रही थीं. तभी उनकी हील्स टूट गईं. उनके पीछे ही साथी मॉडल सुभान अवान (Subhan Awan) चल रहे थे. उन्होंने केशा को न सिर्फ गिरने से बचाया बल्कि उनके हील्स भी उतारे, ताकी वो रैम्प वॉक ठीक से पूरा कर सकें. वीडियो में देखा जा सकता है कि सुभान अवान रैम्प पर बैठे हैं और केशा के हील्स को उतार रहे हैं. मॉडल के ऐसा करने पर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे.

देखें VIDEO:

Who is this Gentleman ? The model's shoes broke & he just .. pic.twitter.com/SvOsWnE7F4 — NOOR (@50shadessofNoor) October 26, 2019

सुभान द्वारा दोनों हील्स उतारने के बाद केशा ने नंगे पांव ही रैम्प वॉक किया. लोगों ने मॉडल के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं. लोग सुभान अवान को 'ट्रू जेंटलमेन' कह रहे हैं. लोगों ने ट्विटर पर कुछ इस तरह कमेंट कर रहे हैं.

beautiful & he is truly a Gentleman — faten (@faten90507057) October 26, 2019

He is a gentleman alright ! — Syed A.B Ali (@SyedABAli2) October 26, 2019

Beautiful gesture — کییا پرممرKiya Parmar (@kiyapag) October 26, 2019