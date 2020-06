दो महीने बाद घर लौटा पिता तो देखते ही चीख पड़ी बेटी, ऐसे लगा लिया गले... Video देख आपके भी आ जाएंगे आंसू

कैप्टन धवल (Captain Dhawal) लॉकडाउन के चलते घर से करीब ढाई महीने से दूर थे. जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनकी बेटी शिलोह देखकर इतनी खुश हो गईं कि चिल्लाने लगीं. भागते हुए पिता की गोदी में आ गईं और गले लगा लिया. फिर पिता को प्यार से काफी देर तक देखने लगीं.

ट्विटर यूजर महेश नायक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पिता (कैप्टन धवल) और बेटी (शिलोह) करीब ढाई महीने से लॉकडाउन के चलते अलग-अलग राज्य में थे. देखिए स्नेह.' उन्होंने आईएफएस ऑफिसर सुधा रमन को भी टैग किया. सुधा रमन ने वीडियो रि-ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैंने अभी तक का सबसे अच्छा वीडियो देखा है. लंबे समय के बाद मिले पिताजी और उनकी लड़की की साइलेंट बातचीत बहुत गहरी है. निशब्द, जरूर देखें...'

This is the best I had watched in recent times. The silent conversation of the dad and his girl who met after a long time is too deep. No words. Do watch.



மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு...



Thanks for the tag @MaheshN1976pic.twitter.com/8QAviu4nbH — Sudha Ramen IFS (@SudhaRamenIFS) June 17, 2020

इस वीडियो को ट्विटर पर खूब पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं. इसे मैं बार-बार देख रहा हूं. देखकर सच में मेरे आंखों में पानी आ गया. शब्दों से बयां करना मुश्किल है. एक प्यारी जादू की झप्पी.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरी आंखों में खुशी के आंखों हैं. बहुत ही प्यारा वीडियो...' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

That's adorable. They way she was constantly gazing into his eyes can't me explained or summed up in words. It's something to be felt. Jaadu Ki Jhappi... — Vishal (@Criticsvishal) June 17, 2020

This is really beautiful. — Pravesh Pardeshi (@PraveshPardesh5) June 17, 2020