बेटे से छिपकर आइसक्रीम खा रहे थे पापा, बेटे ने मुंह सूंघा और जड़ने लगा थप्पड़, देखें मजेदार VIDEO

सोशल मीडिया पर कई फनी वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. जिसको खूब पसंद किया जाता है और शेयर किया जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं. 30 सेकंड में एक बच्चे ने अपने पिता की चोरी पकड़ ली और फिर उनकी पिटाई करने लगा.

30 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता बच्चे को गोदी में लेता है. जैसे ही बच्चे पीछे की तरफ घूमता है तो पिता आइसक्रीम खाने लगते हैं. बेटा जैसे ही आगे की तरफ देखता है तो पिता आइसक्रीम को छिपा लेते हैं. बेटे को शक होता है कि पिता के हाथ में आइसक्रीम है और वो खा रहे हैं. बेटा मुंह को सूंघता है और पिता की धुनाई शुरू कर देता है.

देखें VIDEO:

This is a fine piece of investigation. Crime detected in 30 seconds pic.twitter.com/lYQYqW1g5d