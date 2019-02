दुल्हन के पिता ने सात फेरों के वक्त लिया ऐसा फैसला, देखता रह गया दूल्हा

बेटी की शादी हर पिता के लिए बेहद खास होती है. हर पिता अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता. छोटे-बड़े फंक्शन्स से लेकर विदाई तक, बेटी की शादी में हर चीज़ को स्पेशल बनाना चाहता है. इसी वजह से सभी धर्मों, खासकर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान कन्यादान को माना गया है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक पोस्ट के मुताबिक एक बेटी ने अपनी लाडली बेटी का कन्यादान करने से मान कर दिया.

मामला कोलकाता का है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान करने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरी बेटी है कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिसे वो दान करें. ट्विटर यूज़र अस्मिता घोष ने अपने अकाउंट पर इस पोस्ट शेयर किया, जिसमें महिला पंडित एक जोड़े की शादी करा रही है. वह मंडप में बैठी दुल्हन की मां और पिता के नाम को बुलाती है. इसके बाद दुल्हन के पिता एक स्पीच देते हुए कहते हैं कि वो कन्यादान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसे वो दान में दें.

अस्मिता के इस पोस्ट को अभी तक 4,500 से ज्यादा लाइक्स और 1100 के लगभग रिट्वीट्स मिल चुके हैं. ट्विटर पर मौजूद लोग दुल्हन के पिता की बहुत तारीफ कर रहे हैं. ये पोस्ट काफी शेयर भी की जा रही है. यहां देखें लोग किस तरह पिता के इस कदम को सहार रहे हैं.

I'm at a wedding with female pandits. They introduce the bride as the daughter of <mother's name> and <father's name> (mom first!!!). The bride's dad gave a speech saying he wasn't doing kanyadaan because his daughter wasn't property to give away. =I'm so impressed. pic.twitter.com/JXqHdbap9D — Asmita (@asmitaghosh18) February 4, 2019

This is excellent. Thank you for sharing. — Debiprasad Mishra‏‎‎ (@DebiprasaMishra) February 5, 2019

Very brave of them ! Something that need to emulated https://t.co/FOawqHYDE3 — Ramesh Chandra (@drramvictor) February 5, 2019

Nice..

In my family, we have two family Priest, one is Dalit n another one is Yadav(my caste). All things from marriage to death, rituals are performed by them.



My family has leave all kinda evils like dowry, unequal status e.t.c......4 generation ago, — Kumar Ankush (@ankushthebest10) February 4, 2019