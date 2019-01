पापा बने परी, बेटे के साथ गाउन पहनकर किया मज़ेदार डांस, Video देख कह उठेंगे क्या जोड़ी है!

सोशल मीडिया पर अक्सर कूल डैडीज़ की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कोई पिता अपने बच्चों के साथ मज़ेदार डांस करता है तो कोई बच्चों का ही हुलिया बदल देता है. पापा-बच्चों की मज़ेदार जोड़ियां में से एक यहां आप देखिए. इस वीडियो में डेक्सटर नाम का शख्स अपने 4 साल के बेटे के साथ ब्लू गाउन पहनकर डांस कर रहा है

ये दोनों फ्रोज़न (Frozen) फिल्म की परी बनते हैं, जो अपने किंगडम को दुश्मनों से बचाती है.

सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये अपने बच्चों को समझाना जरूरी है कि वो जो चाहे कर सकते हैं. इससे जल्द ही आप भविष्य में बदलाव देखेंगे.

ये मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और नेटिजेन्स (सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोग) इन्हें 'द फादर ऑफ द ईयर' (The Father of the Year) बुला रहे हैं.

इतना ही नहीं इस वीडियो को खुद अमेरिकन एक्ट्रेस क्रिस्टन बेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया.

यहां देखें इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के मज़ेदार रिएक्शन...

This is so pure and so beautiful — Charlotte Heaton (@Charlottehtn) January 24, 2019

A father's love has no boundaries. — Matt O'Hanlon (@elvis101210) January 24, 2019