FAU-G Mobile Game हुआ लॉन्च, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन, बोले- आखिर वो दिन आ ही गया

Download now: https://t.co/8cuWhoq2JJ#HappyRepublicDay#FAUG@BharatKeVeerpic.twitter.com/uH72H9W7TI — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 26, 2021

FAU-G यानी Fearless and United Guards एक एक्शन गेम है, जिसे भारतीय कंपनी nCore Games द्वारा विकसित किया जा रहा है. इस गेम की घोषणा पिछले साल सितंबर में (PUBG Mobile Ban के ठीक बाद) हुई थी. nCore गेम्स के को-फाउंडर Vishal Gondal ने बताया कि गेम का पहला लेवल या फर्स्ट फेज गलवान घाटी पर आधारित होगा, जहां पिछले साल भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. हालांकि, इस गेम को PUBG Mobile का देसी रिप्लेसमेंट माना जा रहा, लेकिन दोनों गेम्स के काफी अंतर है. जहां पबजी एक बैटल रॉयल गेम था, वहीं FAU-G एक्शन गेम है.

वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर FAU-G गेम के लॉन्च के होने के तुरंत बाद लोगों ने मजेदार रिएक्शन देने शुरु कर दिए हैं. लोग सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप हंसते हसंते लोटपोट हो जाएंगे. हैशटैग #FAUG ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. आइए नज़र डालते हैं FAU-G गेम को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे मजेदार मीम्स (Funny Memes) पर..

