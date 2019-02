पाक स्टार फवाद खान की बेटी को पोलियो पिलाने गई टीम, पत्नी ने डांट कर भगाया फिर, हुआ कुछ ऐसा

दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो पोलियो की बीमारी से प्रभावित हैं, उन्में पाकिस्तान देश भी है. पाकिस्तान दुनिया के तीन ऐसे देश में आता है, जहां पोलियो से काफी जान जाती हैं. नाइजीरिया और अगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है. पाकिस्तान सरकार भी पोलियो जैसी बीमारी से काफी चिंतित हैं. सरकार घर-घर जाकर बच्चों को बच्चों को दवा पिला रही है और पोलियो से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. पोलियो की टीम पाकिस्तान फिल्म स्टार फवाद खान के घर पहुंची. टीम उनकी बेटी को दवा पिलाने पहुंची थी. लेकिन उनकी पत्नी ने टीम को डांट के भगा दिया. जिसके बाद फवाद खान पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

FIR registered against fawad khan - after refusing polio drops to his child. Apparently The team lead by DC was insulted and threatened according to FIR. pic.twitter.com/Bp9YW2VOcD