महिला वैज्ञानिक ने NASA के कार्यक्रम में पहनी बेहद चमकीली ड्रेस, फोटो हुई Viral

खास बातें 2011 में हुए नासा के कार्यक्रम में पहनी थी ड्रेस रीटा ने बताया कि उन्होंने छात्रों के एक पत्र के जवाब में पहनी थी यह ड्रेस सोशल मीडिया पर यूजर्स का मिल रहा है जबरदस्त समर्थन

वैज्ञानिकों को हमेशा उनकी सादगी और समाज से अलग हटकर रहने और सोचने के लिए जाना जाता है, लेकिन अमेरिका में एक महिला वैज्ञानिक की एक कार्यक्रम के दौरान पहनी चमकदार गोल्डन ड्रेस की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि यह फोटो आठ साल पहले अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के हैम्पटन में आयोजित हुए नासा के एक कार्यक्रम TedXYouth@NASA की है. 2011 में नासा के छात्रों के लिए हुए इस कार्यक्रम को वैज्ञानिक रीटा जे किंग ने संबोधित किया था. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने चमकदार गोल्डन ड्रेस पहनी थी, जिसकी फोटो उन्होंने अब अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है.

Cleaning out my closet, I came across this gown and remembered the little girls who sent me a letter and asked me to wear something sparkly for a talk I gave at NASA so they could believe that scientists could also be sparkly. pic.twitter.com/xOcZgkbiRg — Rita J. King (@RitaJKing) November 2, 2019

फोटो शेयर करते हुए रीटा जे किंग ने बताया कि क्यों उन्होंने उस कार्यक्रम में इतनी चमकदार ड्रेस पहनी थी. उन्होंने लिखा, ''अपनी अलमारी की सफाई करते हुए मैंने इस गाउन को देखा और उन लड़कियों को याद किया जिन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि मुझे नासा में बातचीत के दौरान कुछ चमकदार पहनना चाहिए, ताकि वे यकीन कर सकें कि वैज्ञानिक भी कुछ चमकदार पहन सकते हैं.''

रीटा जे किंग के इस ट्वीट को यूजर्स का जबदरस्त समर्थन मिला. उनके इस ट्वीट को अब तक 41 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया कि विज्ञान सभी के लिए होता है, उन लड़कियों के लिए भी जो चमकीले कपड़े पहनना पसंद करती हैं. इसके साथ ही कुछ लोगों ने उनकी इस बात के लिए भी तारीफ की कि उन्‍होंने पुरुषों के वर्चस्‍व वाले क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई.

This is so important. The idea that masculine is serious and feminine is frivolous limits the options girls see for themselves and their future lives. This shows them that they don't have to pick between their interests and their identities. Science is for everyone. Thank you! — katie kawaii (@katiekawaii) November 4, 2019

That is absolutely cool. I try to get my 7 year old granddaughter into science. I've been trying to explain that in case being a princess doesn't work out she needs a career backup plan. But when she's performing a space walk she'll still be my princess. — John Bolton's Avenging Moustache (@AdamReizner) November 2, 2019

YESSS! This is why I hate the anti-pink backlash prevalent among so many mom spaces. There's nothing wrong with being girly, and it shouldn't preclude you from working in male-dominated areas! https://t.co/HuCE8pz2uN — Danielle Alberti (@DanielleAlberti) November 4, 2019

Why should we have to chose between being a scientist and being sparkly? I was high heels shamed for years, "how can you work all day in the lab with those on your feet..." We present ourselves however we want to be, with or without lipstick. https://t.co/dKHYyZNQ6n — Joana Lobo Antunes(@JoanaLoA) November 2, 2019

Femininity is a STRENGTH not a weakness. Thanks for being a shining example for our girls, @RitaJKing! https://t.co/ZpQzvnwumb — Kendall Aliment Ostrow (@KendallOstrow) November 5, 2019

बजफीड न्‍यूज से बात करते हुए रीटा जे किंग ने खुलासा किया कि उन्‍होंने खासतौर से उस कार्यक्रम के लिए ड्रेस को खरीदा था और वे कभी भी उस ड्रेस को नहीं छोड़ेंगी.

उन्‍होंने कहा, "मुझे सबसे चमकीली ड्रेस मिल गई थी. मैं उन्‍हें दिखाना चाहती थी कि मैंने उनकी बात मान ली है."