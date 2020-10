रेसर हारा मुकाबला, तो गुस्से में बम्पर उठाकर दूसरे रेसर पर किया Attack, वायरल हुआ खतरनाक Video

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ

लूका का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ. लड़ाई उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई, जब पाओलो पिट लेन से वापिस आए. रेस खत्म होने के बाद जब वो वापिस लौटे तो लूका ने उन पर अटैक कर दिया. ट्रैक के मालिक लूका कोर्बेरी के पिता भी इसमें शामिल हुए. हैरान कर देने वाला वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है. पूर्व एफ 1 विश्व चैंपियन जेन्सन बटन जैसे कई अनुभवी ड्राइवर ने लूका को लाइफ टाइम बैन करने की मांग की.

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w