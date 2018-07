फीफा विश्व कप 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी काफी इमोश्नल हो जाएंगे. फुटबॉल को लेकर इतनी दीवानगी आपने कभी नहीं देखी होगी. एक फैन ऐसा है जो न देख पाता है और न सुन पाता है फिर भी वो बाकियों की तरह गेम को एन्जॉय कर रहा है. ब्राजील के दूसरे प्रशंसकों की तरह ही कार्लोस जूनियर भी रूस में खेले जा रहे फीफा विश्व कप में अपने देश के प्रदर्शन का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं.जूनियर हालांकि दूसरे प्रशंसकों से बिलकुल अलग है जो ना तो सुन पाते हैं और नाहही देख सकते हैं. मसाज थेरेपी का काम करने वाले 31 साल के इस प्रशंसक ने सोमवार को मैक्सिको के खिलाफ खेले गये नाआउट मैच का इंटरप्रेटर की मदद से लुत्फ उठाया. इंटरप्रेटर ने फुटबाल मैदान के माडल और स्पर्श संचार के माध्यम से उसे मैच की हर गतिविधियों रू-ब-रू करवाया.

O torcedor Carlos Junior, que é surdo-cego acompanhou todos os lances da estreia da seleção Brasileira na Copa do Mundo. Com a ajuda de guias interpretes sentiu em seu corpo e em tempo real, os gols de Philippe Coutinho e Neymar, na primeira vitória do Brasil na Rússia. pic.twitter.com/wjcbkcLixe